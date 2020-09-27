احتفالية كنيسة الأنبا أرسانيوس بهولندا بعيد تأسيسها

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
Advertisements
احتفلت كنيسة السيدة العذراء والأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك بمدينة كابلا بمقاطعة زيلاند جنوب غرب هولندا اليوم بعيد تأسيسها السابع.

وحضر الاحتفال نيافة الأنبا أرساني أسقف هولندا وبدأه بصلاة القداس الإلهي بمشاركة كاهن الكنيسة القس مينا بديع، تلاه باقي فقرات الاحتفالية.

كما شارك في الاحتفال أيضًا عدد من أفراد الشعب القبطي بهولندا وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

فى سياق اخر استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم، نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، في المقر البابوي بالقاهرة.

كما استقبل البابا تواضروس نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم، في المقر البابوي بالقاهرة.

وأقامت أسقفية الشباب حفل ختام السنة الثالثة والعشرين لخدمة الكورسات المتخصصة، في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

حضر الاحتفال قداسة البابا تواضروس وصاحبا النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، وعدد من الآباء الكهنة والأساتذة المحاضرين بالكورسات المتخصصة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ضد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

أشاد قداسة البابا في كلمته خلال الحفل، باستمرار خدمة الكورسات المتخصصة رغم توقف التجمعات في الفترة الماضية، من خلال نظام الـ Blended learning، كما وصف قداسته الخدمة بأنها مترابطة ومتكاملة ومتطورة.

كما احتفلت الأسقفية على هامش احتفالية الكورسات المتخصصة، التي كرم فيها أوائل دفعة هذا العام من المستويين الأول والثاني، بعيد الصليب، وذكرى مرور أربعين سنة على تأسيس أسقفية الشباب.

كان البابا تواضروس قد القى عظته الأسبوعية وقال فيها: كل سنة وحضراتكم طيبين نحتفل الأسبوع القادم بعيد الصليب فنحن نحتفل بعيد النيروز من يوم ١ توت إلى ١٦ توت ونحتفل بعيد الصليب يومي ١٧، ١٨ توت وعيد الصليب نحتفل به يوم ١٧ مارس -١٠ برمهات ويوم ٢٧ سبتمبر ١٧ توت.

تابع البابا مضيفا: عندما نتأمل الصليب نجد تأملاته لا تنتهي فالصليب يعلمنا فضيلة الاستقامة.،أنت عندما تصلي وترفع يديك أنت تضع خطًا مستقيمًا بينك وبين السماء أنت تضع قدميك علي طريق الاستقامة واذكرك أن الاستقامة في الصليب.قدم استقامة كل يوم في أيام حياتك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

منذ أقل من ساعتين

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يجهز للتعاقد مع بديل شريف إكرامي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم ملف رحيل الأجانب

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعة و 23 دقيقة

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة لإدارة الأهلي بشأن فايلر

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 21 ساعة

مدرب الأهلي السابق يفجرها: هناك أصوات خارج الأهلي تطالب بعدم عودتي مرة أخرى

منذ حوالي 9 ساعات

رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا

منذ حوالي 15 ساعة

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ ساعة و 9 دقيقة

الأهلي ينسحب من صفقة مدافع إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يحذر معسكر اللاجئين: ممكن يشتغلوا في مصر ويدمروها

منذ ساعة و نصف

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ 14 دقيقة

برشلونة يتعاقد مع صفقة جديدة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة داخل الأبيض.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

أسقفية الشباب تنظم دورة تعليمية في الكتاب المقدس

أسقفية الشباب تطلق دورات "الفنون والإبداع" بالإسكندرية

البابا تواضروس يستقبل صاحبي النيافة الأنبا مرقوريوس والأنبا متاؤس

البابا تواضروس يستقبل أسقف الكنيسة القبطية في هولندا

"حياة الرضا والسعادة".. كتاب للبابا تواضروس على "الساوند كلاود"

تفاصيل لقاء البابا تواضروس برئيس حي الزيتون

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:17 م

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

12:04 م

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

11:30 ص

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

09:30 ص

برشلونة يتعاقد مع صفقة جديدة

11:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»