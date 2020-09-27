احتفالية كنيسة الأنبا أرسانيوس بهولندا بعيد تأسيسها

احتفلت كنيسة السيدة العذراء والأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك بمدينة كابلا بمقاطعة زيلاند جنوب غرب هولندا اليوم بعيد تأسيسها السابع.





وحضر الاحتفال نيافة الأنبا أرساني أسقف هولندا وبدأه بصلاة القداس الإلهي بمشاركة كاهن الكنيسة القس مينا بديع، تلاه باقي فقرات الاحتفالية.





كما شارك في الاحتفال أيضًا عدد من أفراد الشعب القبطي بهولندا وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





فى سياق اخر استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم، نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، في المقر البابوي بالقاهرة.





كما استقبل البابا تواضروس نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم، في المقر البابوي بالقاهرة.





وأقامت أسقفية الشباب حفل ختام السنة الثالثة والعشرين لخدمة الكورسات المتخصصة، في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.





حضر الاحتفال قداسة البابا تواضروس وصاحبا النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، وعدد من الآباء الكهنة والأساتذة المحاضرين بالكورسات المتخصصة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ضد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.





أشاد قداسة البابا في كلمته خلال الحفل، باستمرار خدمة الكورسات المتخصصة رغم توقف التجمعات في الفترة الماضية، من خلال نظام الـ Blended learning، كما وصف قداسته الخدمة بأنها مترابطة ومتكاملة ومتطورة.





كما احتفلت الأسقفية على هامش احتفالية الكورسات المتخصصة، التي كرم فيها أوائل دفعة هذا العام من المستويين الأول والثاني، بعيد الصليب، وذكرى مرور أربعين سنة على تأسيس أسقفية الشباب.





كان البابا تواضروس قد القى عظته الأسبوعية وقال فيها: كل سنة وحضراتكم طيبين نحتفل الأسبوع القادم بعيد الصليب فنحن نحتفل بعيد النيروز من يوم ١ توت إلى ١٦ توت ونحتفل بعيد الصليب يومي ١٧، ١٨ توت وعيد الصليب نحتفل به يوم ١٧ مارس -١٠ برمهات ويوم ٢٧ سبتمبر ١٧ توت.





تابع البابا مضيفا: عندما نتأمل الصليب نجد تأملاته لا تنتهي فالصليب يعلمنا فضيلة الاستقامة.،أنت عندما تصلي وترفع يديك أنت تضع خطًا مستقيمًا بينك وبين السماء أنت تضع قدميك علي طريق الاستقامة واذكرك أن الاستقامة في الصليب.قدم استقامة كل يوم في أيام حياتك.