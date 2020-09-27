تاجيل استشكال متهم بأحداث الزاوية لعدم حضوره

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تاجيل استشكال المتهم يوسف عبد المنعم على حكم حبسه بـ"أحداث عنف الزاوية الحمراء"، ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الإخلال بالأمن والنظام العام والتظاهر دون إخطار الجهات المختصة وحازوا وأحرزوا فيها أسلحة وزجاجات مولوتوف، لجلسة 24 ديسمبر المقبل لتعذر حضور المتهم.


عقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم ودكتور على عمارة، وسكرتارية أيمن القاضى.


ووجه للمتهم وآخرين العيد من التهم منها التعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطرق وتعطيل حركة المواصلات، ووجه ليعض المتهمين تهم حيازة اسلحة نارية وذخيرة.

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