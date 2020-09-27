لصيانة المغذيات.. فصل الكهرباء عن 4 مناطق سكنية ببني سويف

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:40 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، اليوم الاحد، أنه سيتم فصل التيار بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا غدا الاثنين 28سبتمبر الجاري عن 4 مناطق هي: "مدينة الحرفيين، مستشفى الدعوة، شارع الروضة، القنادلة" بمدينة بني سويف، وذلك لإجراء أعمال صيانة دورية لمُغذيً مصنع الثلج والحرفيين.

ويتوجه القطاع بالاعتذار للمواطنين عن هذا القطع نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشدًا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت"للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.

وكان قطاع الكهرباء أعلن، أمس، عن فصل التيار الكهربائي عن مغذي بياض العرب مركز بني سويف شرق النيل، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهر، الأحد 27 سبتمبر الجاري، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالمرفق.

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