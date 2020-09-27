محكمة برازيلية تؤجل مباراة في الدوري بسبب كورونا

وقال فلامنغو إن "لديه تسعة لاعبين متاحين فقط وثلاثة حراس للمرمى في المباراة التي تجمع حامل اللقب ضد مستضيفه بالميراس وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر في عشر مباريات بالمسابقة حتى الآن".