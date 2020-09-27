محكمة برازيلية تؤجل مباراة في الدوري بسبب كورونا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:33 م
بوابة الفجر
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‭ ‬ألغى قاض برازيلي مباراة بالميراس وفلامنغو في الدوري البرازيلي لكرة القدم التي كانت مقررة غدا الأحد بعد إصابة 16 لاعباً على الأقل من النادي المنتمي لريو دي جانيرو بجانب مدرب الفريق بكوفيد-19.


وقال فلامنغو إن "لديه تسعة لاعبين متاحين فقط وثلاثة حراس للمرمى في المباراة التي تجمع حامل اللقب ضد مستضيفه بالميراس وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر في عشر مباريات بالمسابقة حتى الآن".


وجاء القرار الذي اتخذته محكمة في ريو دي جانيرو ونشرته مواقع برازيلية على الانترنت بعد طعن من رابطة العاملين بأندية كرة القدم بعد مخاوف من تعريض عائلاتهم للخطر اذا أقيمت المباراة.


ورفض الاتحاد البرازيلي للعبة والمحكمة الرياضية بالبرازيل طلب فلامنجو بتأجيل اللقاء.


وقال الاتحاد البرازيلي إن الأندية لديها الحق في تسجيل 40 لاعباً لذا من المفترض أن يملك فلامنغو عدداً كافياً من اللاعبين المتاحين. ولم يعلق الاتحاد على قرار المحكمة.


وسجلت البرازيل ثاني أعلى عدد للوفيات بالفيروس بعد الولايات المتحدة، حيث توفي أكثر من 140 ألف شخص في البرازيل بسبب الوباء.


وعادت منافسات كرة القدم في البلاد في يونيو (حزيران) حين استهل فلامنغو بطولة ولاية ريو دي جانيرو.


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