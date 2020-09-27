الفجر الرياضي كورة عالمية الفجر الرياضي محكمة برازيلية تؤجل مباراة في الدوري بسبب كورونا الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:33 م Advertisements Advertisements ألغى قاض برازيلي مباراة بالميراس وفلامنغو في الدوري البرازيلي لكرة القدم التي كانت مقررة غدا الأحد بعد إصابة 16 لاعباً على الأقل من النادي المنتمي لريو دي جانيرو بجانب مدرب الفريق بكوفيد-19.وقال فلامنغو إن "لديه تسعة لاعبين متاحين فقط وثلاثة حراس للمرمى في المباراة التي تجمع حامل اللقب ضد مستضيفه بالميراس وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر في عشر مباريات بالمسابقة حتى الآن".وجاء القرار الذي اتخذته محكمة في ريو دي جانيرو ونشرته مواقع برازيلية على الانترنت بعد طعن من رابطة العاملين بأندية كرة القدم بعد مخاوف من تعريض عائلاتهم للخطر اذا أقيمت المباراة.ورفض الاتحاد البرازيلي للعبة والمحكمة الرياضية بالبرازيل طلب فلامنجو بتأجيل اللقاء.وقال الاتحاد البرازيلي إن الأندية لديها الحق في تسجيل 40 لاعباً لذا من المفترض أن يملك فلامنغو عدداً كافياً من اللاعبين المتاحين. ولم يعلق الاتحاد على قرار المحكمة.وسجلت البرازيل ثاني أعلى عدد للوفيات بالفيروس بعد الولايات المتحدة، حيث توفي أكثر من 140 ألف شخص في البرازيل بسبب الوباء.وعادت منافسات كرة القدم في البلاد في يونيو (حزيران) حين استهل فلامنغو بطولة ولاية ريو دي جانيرو. أخبار تهمك رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا منذ حوالي 16 ساعة تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية منذ ساعتين و 36 دقيقة كواليس جلسة فايلر مع نجم الأهلي منذ 38 دقيقة طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي منذ حوالي 5 ساعات الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل منذ حوالي 22 ساعة برشلونة يتعاقد مع صفقة جديدة منذ حوالي 4 ساعات صدمة داخل الأبيض.. نجم الزمالك يطلب الرحيل منذ حوالي 4 ساعات كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فياريال منذ ساعة و 9 دقيقة نجم الزمالك السابق يوجه رسالة لإدارة الأهلي بشأن فايلر منذ حوالي 3 ساعات الأهلي يحسم ملف رحيل الأجانب منذ أقل من ساعتين الزمالك يكثف محاولاته لحسم كبرى صفقاته منذ 40 دقيقة السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية منذ ساعتين و 22 دقيقة تعرف على الإجراء المتبع تجاه أي جهة تطلب صورة بطاقة الأحوال منذ 33 دقيقة ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي منذ ساعة و 27 دقيقة الأهلي ينسحب من صفقة مدافع إنبي منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن منحة العمالة غير المنتظمة منذ حوالي 3 ساعات