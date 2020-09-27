البنك الأهلي يوافق علي تمويل إبن سينا فارما بـ 250 مليون جنيه

علمت البورصة المصرية اليوم عن إعلان شركة إبن سينا فارما علي موافقة البنك الأهلي المصري على زيادة التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل الممنوحة بقيمة 250 مليون جنيه.





وأضافت في بيان للبورصة المصرية أن تلك التسهيلات سوف تستخدم في تمويل رأس المال العامل عند الحاجة.





وحققت الشركة أرباحاً بلغت 88.9 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 103.19 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 9.1 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 7.7 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.



