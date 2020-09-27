محافظ الإسكندرية يتابع حملات مكبرة على محور المحمودية.. ويؤكد: أكبر مشروع قومي

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تابع اليوم الأحد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية استمرار الحملات المكبرة بطول محور المحمودية، والتي تأتي تنفيذا لقرار المحافظ بإنشاء إدارة لمتابعة مشروع تطوير محور المحمودية لإزالة أية إشغالات ومتابعة أعمال النظافة والإضاءة العامة وضبط المركبات التي تسبر عكس الاتجاه..

ووفق بيان رسمي من المحافظة فأنه جاء ذلك لضمان تحقيق أعلى معدلات الأداء والارتقاء بكافة الخدمات العامة المقدمة من طرق وأرصفة وكباري وأعمدة إنارة وحدائق ونظافة عامة وغيرها، والعمل على استدامة تلك الخدمات بالمستوي اللائق لخدمة المواطنين.



وقال المحافظة إنه تم إنشاء إدارة كاملة، للمحافظة على المحور من الاشغالات ومتابعة أعمال النظافة بشكل مستمر، مثلما كان يوم الافتتاح، مشيرًا إلى أنه تم ضبط مركبات توكتوك ودراجات بخارية تسير عكس الاتجاه، مضيفًا"ذلك الأمر مرفوض تمامًا".



وأضاف أنه سيتم الاستمرار في نظافة محور المحمودية، لأن ذلك الطريق من أجل تقليل المسافات والوقت، وأنه يجب الاستمرار على ما أنشئ من أجله ويتم الحفاظ على البنية التحتية بشكل مستمر، بقوله"الإسكندرية بها مشروعات قومية ضخمة بقيمة 84مليار جنيه، وهذا أكبر مشروع قومي حدث في المحافظة".

وأصدر محافظ الإسكندرية، قرارا بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة، بتحصيل غرامة بمبلغ ٣ آلاف جنيه على مركبات التوكتوك التي تسير على محور المحمودية المتحفظ عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة بمحافظة الإسكندرية، وذلك لمنع سير مركبات التوكتوك نهائيا على محور المحمودية.

ويأتي ذلك بعد قرار محافظ الإسكندرية الفترة الماضية بإنشاء "إدارة متابعة مشروع تطوير محور المحمودية" وذلك لضمان تحقيق أعلى معدلات الأداء والارتقاء بكافة الخدمات العامة المقدمة من طرق وأرصفة وكباري وأعمدة إنارة وحدائق ونظافة عامة وغيرها، والعمل على استدامة تلك الخدمات بالمستوي اللائق لخدمة المواطنين.



من الجدير بالذكر أن الحملة جاءت استكمالا للحملات التي شنتها محافظة الإسكندرية على مدار الأسبوعين الماضيين من خلال اللجنة ووحدة التدخل السريع بالمحافظة، وكافة الجهات المعنية من الحدائق والنظافة وتجميل المدينة وغيرها من الجهات، تم خلالها إزالة الإشغالات واستمرار رفع كفاءة الحدائق والنظاقة بطول المحور.

كما أسفرت الحملات التي تختص بضبط المركبات التي تسير عكس الاتجاه عن ضبط ٣٢ توك توك، و١٦ تروسيكل، ٨ موتوسيكل، و٥ عربة كارو، وعدد من مركبات الملاكي، عربات خروب، سيارات ثلاجة ونصف نقل وميكروباص وحفارات وخلاطات بامب.

