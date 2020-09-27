"الإسكان" تمنح مالكى الأراضى بالشيخ زايد مهلة شهر لتقنين أوضاعهم

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
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أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح مهلة شهر، لتلقى طلبات المواطنين الذين لديهم عقود بيع ومستندات ملكية للأراضى التى تقع داخل حدود القرارين الجمهوريين للتوسعات العمرانية لمدينة الشيخ زايد رقم (77) لسنة 2017، والخاص بضم مساحة 8336 فداناً غرب المدينة، ورقم (230) لسنة 2017، والخاص بضم مساحة 2584 فداناً شرق المدينة، وذلك استجابة لطلبات المواطنين بفتح باب توفيق الأوضاع.
 
وقال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية، يتم تقديم الطلبات لجهاز مدينة الشيخ زايد، على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجاناً من مقر الجهاز، ويتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للاطلاع + صورة)، ويُرفق بها لوحة مساحية موضح بها إحداثيات قطعة الأرض، على أن تكون معتمدة ومختومة من مهندس استشاري، علما بأنه لن يعتد بأى طلبات تقدم بعد هذه الفترة.

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