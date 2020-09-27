بهذه الطريقة.. منة فضالى تحتفل بعيد ميلاد ريهام حجاج

Advertisements

تحرص الفنانة منة فضالي، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال التفاعل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت منة فضالي، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صورة لها، برفقة الفنانة ريهام حجام، وكانت معها مجموعة من الفنانين، وعلقت قائلة"عيد ميلاد سعيد الحلوة والمختلفة دايما ريكوو"، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.





يذكر أن آخر أعمال منة فضالى مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذى عُرض فى السباق الرمضانى الماضى، المسلسل بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى.