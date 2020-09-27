إخلاء سبيل ميكانيكي بتهمة التنقيب عن الآثار بكفر علو

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة حلوان الجزئية، إخلاء سبيل ميكانيكي على ذمة القضية، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة كفر العلو التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان.

ووردت معلومات سرية للنقيب محمد عبد الحليم، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام شخص يدعى "على رمضان محمد"، 40 سنة ميكانيكى، ومقيم بشارع ناصر بشير بمنزل والده بالحفر والتنقيب عن الآثار، داخل منزل بمنطقة كفر العلو، وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.

وعقب تقنين الإجراءات خرجت مأمورية ومداهمة المكان المشار إليه وتم القبض على المتهم، وبإجراء المعاينة، وجود حفرة بأحد غرف المنزل، بعمق نحو 6 أمتار بالأرض، وبعض المعدات الخاصة بعملية الحفر والتنقيب عن الآثار، عبارة عن ماسورة لشفط المياه، وكوريك وحبل بأداة رفع وهيلتى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.

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