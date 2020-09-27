بطريرك الأقباط الكاثوليك يفتتح السنة الرعوية الجديدة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:27 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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افتتح غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس الأساقفة بمصر، ونيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، السنة الرعوية الجديدة.

وقاموا بصلاة القداس الالهي بكاتدرائية الانبا انطونيوس الكبير للاقباط الكاثوليك بالفجاله بمشاركة العديد من كهنة الايبارشية والشمامسة الاكليريكين والراهبات والشعب الذي جاء للاحتفال.

وتخلل القداس الالهي كلمة غبطة البطريرك، والتي دارت حول شعار السنة الرعوية ( كلمة الله: تخلق،تحرر،ترسل )، معطيا لمحة روحية عن كلمة الله قائلا: كلمة الله فاعله ومحييه،داعيا الجميع لقراءه سينودس كلمه الله وقراءة الكتاب المقدس، مصليا ان يعمل الله في كنائسنا بكلمته.

وايضا كلمة نيافة الانبا باخوم والتي بدأها بالتعبير عن امتنانه لغبطة البطريرك والاباء الكهنة وكل الانشطة الرسوليه للسنة الماضية وعن امتنانه لعمل الروح القدس لتحويل الشعار السنوي الماضي " بيت الرب من الحجر للبشر " لحقيقة وبناء بيت للرب في نفوسنا، مؤكدا علي ان الضروري لايبارشيتنا هو كلمة الله والاسرار والشركة ولذلك شعار السنة الحاليه هو كلمة الله تخلق،تحرر،ترسل، طالبا النعمه وارشاد الروح القدس لاكتشاف الضروري في حياتنا وما هو اقل ضرورية مختتما كلمته بالصلاه الافتتاحية للسنة الرعوية الجديدة. 

واختتم القداس الالهي بالبركة الرسولية الختامية من غبطة البطريرك لكل الحاضرين.

وفى سياق اخر بدأت، تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع ببازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع بشبرا من اول امس حتى الثالث من اكتوبر المقبل.

حيث ترأس الأب إيليا الكرملي راعي الكنيسة، صلاة القداس الإلهي،يوم الخميس الماضى فيما ألقي الأب باتريك الكرملي كلمة العظة.

بينما ترأس أمس الجمعة، سيادة المطران نيقولاس هنري السفير الباباوي بمصر فعاليات اليوم الثاني من التساعية، حيث ترأس سيادته صلاة القداس الإلهي بالطقس اللاتيني.

حضر صلاة القداس الإلهي، الأب باتريك الكرملي، والأب جاك الكرملي، والأب جوزيف الكرملي، والأب إيليا الكرملي، والأب يوحنا الكرملي.

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