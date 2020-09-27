مع الخيل.. أحدث ظهور لأحمد فلوكس عبر "إنستجرام"

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:25 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان أحمد فلوكس، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشر أحمد فلوكس عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، وهو مع الخيل، وعلق قائلاً"لا يمكنك أن ترى النجوم إلا فى الظلام، كذلك هم بعض الأشخاص فى حياتنا لا يظهر معدنه الا وقت الشدة، وفى الشدائد يتساقط الكثير".


يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس، فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت.

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