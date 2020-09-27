مفتاح: المتحف الكبير والمنطقة المحيطة ستكون مدينة سياحية وليس مجرد متحف

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:25 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، إن فكرة المتحف الكبير بدأت منذ 1998م، ونفذت من مرحلتين حتى عام 2010م.

جاء ذلك على هامش مؤتمر تسلم المتحف المصري الكبير -مركز ترميم الآثار- اليوم شهادة اعتماد المواصفات الدولية القياسية لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية الأيزو 2018: 45001ISO، حيث قام المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد بتسليم شهادة الأيزو للواء عاطف مفتاح.

وأضاف مفتاح في تصريحات للفجر، إن المرحلة الثالثة والتي هي الرئيسية طورتها الدولة المصرية وحولتها إلى مشروع ضخم، ليس مجرد متحفًا بل مدينة سياحية متكاملة، والتي أصبحت مساحتها 9300 فدان.

وأشار إلى أن المنطقة المحيطة تشمل ميدان الرماية ونادي الرماية للقوات المسلحة والطرق المحيطة بالمتحف وطريق الفيوم، وذلك في مرحلتها الأولى، وستشمل منطقة سن الفيل ونزلة السمان والتي سيتم العمل فيها بشكل إنساني يراعي البعد الاجتماعي في المقام الأول وبما يحل المشكلة بشكل جذري كامل.

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