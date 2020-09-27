ضبط مصنعي عصير ومخلل غير مُرخصين ببني سويف (صور)

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:25 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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شّدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، على استمرار وتكثيف جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون. 

جاء ذلك خلال مناقشته لجهود التموين في هذا الشأن من خلال التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله مدير عام التموين، والذي تضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ حملات رقابية وتفتيشية مكبرة، بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق،حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع مخلل "بدون ترخيص" وبداخله 10 أطنان من المخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط مصنع عصير غير مرخص بمركز الواسطى، والتحفظ على 600 لفة عصير منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص وحيازة سلع منتهية الصلاحية، وإحالتها لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.
ضبط مصنعي عصير ومخلل غير مُرخصين ببني سويف (صور)
ضبط مصنعي عصير ومخلل غير مُرخصين ببني سويف (صور)
ضبط مصنعي عصير ومخلل غير مُرخصين ببني سويف (صور)
ضبط مصنعي عصير ومخلل غير مُرخصين ببني سويف (صور)
ضبط مصنعي عصير ومخلل غير مُرخصين ببني سويف (صور)
ضبط مصنعي عصير ومخلل غير مُرخصين ببني سويف (صور)
ضبط مصنعي عصير ومخلل غير مُرخصين ببني سويف (صور)
ضبط مصنعي عصير ومخلل غير مُرخصين ببني سويف (صور)
ضبط مصنعي عصير ومخلل غير مُرخصين ببني سويف (صور)
ضبط مصنعي عصير ومخلل غير مُرخصين ببني سويف (صور)

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