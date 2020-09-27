تراجع هامشي بمؤشر سوق البحرين خلال التعاملات الصباحية

إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.02% خاسراً 0.33 نقطة ليصل إلى مستوى 1450.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.7 مليون سهم بقيمة 286.1 ألف درهم.



