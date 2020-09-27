تراجع هامشي بمؤشر سوق البحرين خلال التعاملات الصباحية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:46 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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إستهل سوق البحرين المالي،  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.02% خاسراً 0.33 نقطة ليصل إلى مستوى 1450.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.7 مليون سهم بقيمة 286.1 ألف درهم.

وهبط بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.92% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.99%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.32% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.78% ، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.22%، وصعد سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.88%.

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