ليبرون يتألق ويقود ليكرز لنهائي دوري السلة الأمريكي على حساب ناجتس

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:28 ص
بوابة الفجر
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تعملق النجم ليبرون جيمس أمام دنفر ناجتس وقاد فريقه لوس أنجليس ليكرز للفوز على منافسه بنتيجة 117-107، والتأهل إلى نهائي الدوري الامريكي للمحترفين في كرة السلة للمرة الاولى منذ 10 سنوات، بعدما حسم سلسلة نهائي المنطقة الغربية لصالحه 4-1.

ويسعى ليكرز الفائز بـ 16 لقبا لمعادلة الرقم القياسي لاكبر عدد من الانتصارات والمسجل باسم غريمه بوسطن سلتيكس، وذلك عندما يواجه الفائز من نهائي المنطقة الشرقية الذي يجمع بين سلتيكس وميامي هيت، حيث يتقدم الاخير 3-2.

ولعب جيمس دورا حاسما في تأهل ليكرز بتسجيله "تريبل - دابل" مع 38 نقطة، منها 16 في الوقت الحاسم و9 على التوالي، إلى 16 متابعة و10 كرات حاسمة، ليقضي بمفرده على آمال هيت بالعودة إلى أجواء المباراة بعدما نجح الاخير في تقليص فارق 16 نقطة.

وتألق أيضا في صفوف الفائز انطوني ديفيس صاحب 27 نقطة و5 متابعات و3 تمريرات حاسمة.

وسيظفر "الملك" جيمس إذا قدر له التتويج في النهائي، باللقب الرابع في مسيرته مع ثالث فريق مختلف بعد فوزه مع ميامي هيت (2012 و2013) وكليفلاند كافالييرز (2016)، علما انه سيخوض النهائي العاشر له في غضون 11 عاما.

ولم يتعرض ليكرز بقيادة الثنائي جيمس - ديفيس سوى لثلاث هزائم منذ انطلاق الادوار الإقصائية، فقبل إقصائه دنفر ناجتس تمكن في الدور الاول من الفوز على بورتلاند ترايل بلايزرز ونجمه داميان ليلارد 4-1، وفي الدور الثاني على هيوستن روكتس بالنتيجة ذاتها بالرغم من أن الاخير يضم في صفوفه أفضل هداف في الموسم جيمس هاردن.

وتأهل ليكرز إلى نهائي الدوري بعد 10 أعوام من النهائي الاخير بقيادة الراحل الاسطورة كوبي براينت الملقب بـ"بلاك مامبا" الذي توفي في حادث تحطم طوافة في 26 يناير الماضي.

وكان براينت (41 عاما) وابنته جيانا (13 عاما) من ضمن تسعة أشخاص لقوا حتفهم لدى تحطم مروحية كانوا على متنها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأنهى ليكرز الدوري العادي في المركز الاول للمنطقة الغربية واعتبر المرشح الابرز لبلوغ النهائي طوال الادوار الإقصائية.

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