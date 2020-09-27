حلا شيحة تحذف صورها على "إنستجرام" وتبقي المحتشمة فقط

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:29 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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فاجأت الفنانة حلا شيحة جمهورها بحذفها عدد كبير من صورها الموجودة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، واحتفظت فقط بصورها التي تظهر فيها بملابس محتشمة فقط.


ومن ضمن الصور التي حذفتها جلسة تصوير لإحدى المجلات الفنية، والعديد من صورها التي تعرضت بسببها لانتقادات عديدة من الجمهور، وأيضًا الصور التي التقطت لها ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة.


وفي سياق آخر، انتشرت في الأيام الأخيرة، شائعات تزعم وجود علاقة عاطفية بين حلا شيحة والداعية الإسلامي معز مسعود، وزاد حديث الجمهور عن وجود علاقة بينهما، بعد تعليق حلا شيحة على صورة نشرها معز مسعود عبر حسابه على"إنستجرام"، ظهر فيها وهو يجلس على الأرض ويعزف على الجيتار، وعلق عليها قائلاً :"شكرًا جزيلاً للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة، أنت تعرف من أنت"، وتسألت حلا في تعليقها عن الشخص الذي التقطها له، ليرد عليها قائلاً :"أنه شخصًا مميزًا جدًا".

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