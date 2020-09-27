كينو يقود مينيرو للفوز على جريميو وتعزيز موقعه في صدارة البرازيلي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:26 ص
بوابة الفجر
Advertisements
عزز فريق اتلتيكو مينيرو موقعه في صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم بفوزه على ضيفه جريميو 3 / 1 فجر الأحد في المرحلة الثانية عشر.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها فاز أتليتيكو باراناينسي على ضيفه باهيا 1 / صفر وتعادل انترناسيونال مع ضيفه ساو باولو 1/1.

ورفع اتلتيكو مينيرو رصيده في الصدارة إلى 24 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه انترناسيونال.

ويدين اتلتيكو مينيرو بالفضل في هذا الفوز لنجمه ماركوس دا سيلفا كينو الذي سجل الأهداف الثلاثة (هاتريك) في الدقائق 11 و52 و66.

وتكفل إسحاق إلياس بريتو بتسجيل الهدف الوحيد لجريميو في الدقيقة 55.

أخبار تهمك

مدرب حراس مرمى الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن عودته

منذ ساعة و 10 دقيقة

الأهلي يرفض تمديد إعارة نجمه

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الأهلي يجهز للتعاقد مع بديل شريف إكرامي

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يتعاقد مع صفقة جديدة

منذ 42 دقيقة

راشفورد غاضب من الحكومة البريطانية

منذ أقل من ساعتين

مدرب الأهلي السابق يفجرها: هناك أصوات خارج الأهلي تطالب بعدم عودتي مرة أخرى

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة داخل الأبيض.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ 43 دقيقة

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

لجنة القيم تستدعي الخطيب لسماع أقواله ضد مرتضي منصور

منذ أقل من نصف ساعة

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدورى المصرى الممتاز

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي ينسحب من صفقة مدافع إنبي

منذ أقل من ساعتين

تأجيل مراسم دفن المنتصر بالله لهذا السبب

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

ريال مدريد يخيب آمال أوباميانج

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:00 ص

برشلونة يتعاقد مع صفقة جديدة

صدمة داخل الأبيض.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

11:00 ص

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

09:30 ص

الأهلي ينسحب من صفقة مدافع إنبي

09:57 ص

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»