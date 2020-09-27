تعيين أول سيدة مديراً لفرع الجهاز حماية المستهلك بمحافظة بورسعيد

صرح أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي عن اصدار قراراً بتاريخ 20/9/2020 بتعيين سماح محمد محمد فايد مديراً للفرع الاقليمى للجهاز بمحافظة بورسع.





وأضاف رئيس الجهاز أن تعيين سماح فى هذا المنصب يعد سابقة أولى من نوعها فى الجهاز حيث لم يسبق ان تم اسناد ادارة احد الفروع الاقليمية الى سيدة من قبل وان ذلك يأتى فى ضوء حرص الجهاز على دعم الكوادر الشبابية – ولا سيما المرأة - وتقليدهم المناصب القيادية بما يتناسب مع خبراتهم العلمية وكفاءتهم العملية وبما يعود بالنفع على تنفيذ اهداف واستراتيجية الجهاز لصون حقوق المستهلكين.





والجدير بالذكر أن مدير الفرع الإقليمي موكل له مهام تمثيل الجهاز أمام كافة الجهات داخل المحافظة والتنسيق مع الجهات الحكومية المعاونه وتنظيم حملات الضبط القضائي لضبط الأسواق وكذا العمل علي حل شكاوي المستهلكين.





وأشار رئيس الجهاز الى ان القيادة السياسية تولى موضوع تمكين الشباب و المرأة اهتماماً كبيراً حيث ضم مجلس ادارة الجهاز فى عضويته 5 من ممثلى المجتمع المدنى منهم 4 سيدات يشاركن فى وضع السياسات العامة بالجهاز ورسم الخطط اللازمة لحماية المستهلك وصون حقوقه.





وأكد على استمرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين ، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.





كما يدعو الجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .