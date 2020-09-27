"شكرا للمصريين".. أول تعليق لـ"السيسي" على دعوات الإخوان الفاشلة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:21 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى المواطنين والإعلام، بشأن ملف إزالة المخالفات، قائلا: "هو ده الحال.. نصلحه ولا نسيبه، وأنا بقولكم هنصلحه".

وعقب "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، اليوم الأحد، على دعوات الفوضى على مدار الأيام الماضية، قائلا: "أنا بشكر المصريين.. حاولوا يولعوا الدنيا الأيام اللي فاتت، وبيستغلوا المواقف الصعبة اللي بنمر بها".

وأضاف: "لو مسكتناش وصلحنا هنمر بظروف صعبة.. وهما بيختاروا الظروف الصعبة عشان يشككوا الناس.. ده رهان على المصريين أنهم مقدرين اللي بيتعمل".

وأكد أن الشعب والدولة شيىء واحد، ولا يجب أن يدخل أحد بينهم، مضيفا: "الرهان على الناس، والرهان كان كسبان السنوات الماضية لأننا بنصلح في الأرض مش بنفسد، إحنا بنعمل إصلاح".

ويشهد الرئس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد.. وفيما يلى أبرز المعلومات حول المشروع وأهميته:

- بلغت تكلفة استثمارات مشروع التكسير الهيدروجينى بمسطرد نحو 3.4 مليار دولار.
- المجمع تم الانتهاء من تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص.
- المشروع تعمل وحداته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.
- تتنوع منتجات المشروع كالبنزين عالي الأوكتين والسولار بمواصفات الجودة الأوروبية Euro 5 والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتا والفحم وغيرها.

- المجمع الجديد يعد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبرى.
- المشروع يستهدف تأمين احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية.
- يعد مجمع مسطرد نموذجا متميزا لذلك لدوره الهام في تحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية الجودة.
- المشروع يضم وحدات التكسير الهيدروجينى للمازوت والتفحيم والتقطير التفريغي ومعالجة الكبريت ومعالجة وإصلاح النافتا ومعالجة السولار ووحدة انتاج الهيدروجين ووحدة لمعالجة مياه الصرف.
- يعتمد المجمع في مدخلات إنتاجه على المازوت المنتج من معمل القاهرة للتكرير بمسطرد.

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