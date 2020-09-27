بتنظيم مصرى.. انطلاق الدورة التدريبية لكرة السلة للاولمبياد الخاص

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:18 ص
بوابة الفجر
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انطلقت بالقاهرة وتستمر لمدة ثلاثة ايام الدورة  التدريبية الإقليمية الإفتراضية لإعداد مدربي الأولمبياد الخاص في المهارات الفردية لكرة السلة، بتنظيم الاولمبياد الخاص المصرى وبأشراف الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى ، استعدادا لانطلاق أول كأس افتراضى فى المهارات الفردية لكرة السلة سيقام بداية 2021 وتجهيزا لمشاركة برامج المنطقة فى لمشاركة برامج المنطقة فى الالعاب العالمية الصيفية التى تقام بألمانيا 2023

ويشهد اليوم الاول من ايام الدورة كلمه ترحيب من  المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى يلقيها الدكتور عماد محى الدين مدير عام الرياضة والتدريب لتنطلق بعدها فعاليات الدورة  بمحاضرة عن التقسيم للدكتور عماد محيى الدين، كما يلقى د. شريف الفولي محاضرة عن تنظيم وإدارة الألعاب والمسابقات في الأولمبياد الخاص،  ويختتم هذا اليوم بمحاضرة عن الدورات التدريبية من خلال منصة الأولمبياد الخاص الإلكترونية للدكتور عماد والدكتور شريف .

عبر الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري عن سعادته بآقامة تلك الدورة التدريبية في هذا التوقيت في ظل العودة التدريجية للنشاط مرة آخري في ظل آنتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد ١٩ المستجد ، مشيرا إلي الدور الكبير الذي يقوم به الأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا التوقيت العصيب والاستراتيجية التي قامت بها الرئاسة الأقليمية برئاسة المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الأقليمي لاستمرار النشاط من خلال الأنشطة التي تحافظ علي سلامة وصحة جميع أفراد المنظومة من لاعبين ومدربين وأولياء الأمور وكافة المتطوعين في كافة المجالات من خلال  الأنترنت في كل برامج المنطقة.

من جانبه أكد الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري علي حرص الأولمبياد الخاص المصري علي مشاركة أكبر عدد من المدربين المصريين في تلك الدورة التدريبية الهامة والتي تقام في مهارات كرة السلة، مشيرا إلي من خلال تلك الدورة سيتم  تأهيل وصقل المدربين علي أحدث طرق توصل إليها علم التدريب الرياضي وخاصة تدريب لاعبو الأولمبياد الخاص في رياضة كرة السلة علي أيدي خبراء التدريب الرياضي في المنطقة.

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