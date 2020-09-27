غادة عبد الرازق تواجه أزمة كبيرة.. فهل تسبب في غيابها عن دراما رمضان؟

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:16 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تمر الفنانة غادة عبدالرازق حاليًا بأزمة كبيرة، وهي البحث عن مُخرج لمسلسلها الجديد التي ستشارك به في السباق الرمضاني المقبل، ولاسيما بعد اعتذار ثلاثة مخرجين حتى الآن، وهم أحمد شفيق، ياسمين كمال،محمد سلامة، وهو ما يهدد وجودها في رمضان المقبل.


وفي سياق آخر، تنتظر الفنانة غادة عبدالرازق حاليًا عرض فيلمها الجديد "حفلة 9"، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ عمر عبدالحليم، نهال عنبر، عزوز عادل، أحمد وفيق، طارق صبري، طارق لطفي، صبحي خليل.


والجدير بالذكر أن غادة عبدالرازق شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سلطانة المعز"، وهو بطولة محمود عبد المغني، دينا، كريم الأبنودي، محمد لطفي، محمد شاهين، حسن حسني، طاهرة، شريف إدريس، محمد شاهين، نسرين إمام، محمود البزاوي، محمد حاتم، انتصار،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد بكير،ﺗﺄﻟﻴﻒ أياد إبراهيم.

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