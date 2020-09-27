سموحة يعلن سلبية مسحة كورونا.. والفريق يدخل معسكر مغلق الليلة قبل مواجهة الحدود

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:14 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أعلن مسئولو سموحة سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى، أمس السبت، بمعسكر الفريق ببرج العرب، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى ، وذلك قبل مواجهة حرس الحدود، بالجولة الـ30  لمسابقة الدوري العام، والتى يبحث فيها الموج الأزرق عن مواصلة النتائج الطيبة بحثا عن تحسين ترتيب الفريق فى جدول منافسات المسابقة المحلية والإقتراب الدخول للمربع الذهبى.

ويختتم اليوم، الأحد، فريق الكرة بسموحه استعداداته الفنية لمواجهة الحدود ، فى تمام الثالثة والصف عصرا ،وعقب انتهاء التدريب سيعلن أحمد سامى المدير الفنى للفريق قائمة سموحه ستخوض المواجهة المقبلة
وكان الجهاز الفنى قد شاهد مع لاعبيه مباريات الحرس الأخيرة فى الدورى من اجل الوقوف على نقاط الضعف والقوة فى فريق "الحدود" والذى سيقاتل من أجل حصد المباراة الثلاثة للخروج من دوامة الهبوط التى تطارده .

ونجح أحمد سامى منذ توليه المسؤلية فى تحقيق الفوز بمباراتين وتعادل فى مثلهما وحقق فريقه معدل تهديفى عال لأول مرة منذ بداية الموسم.

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