موسكو تسجل 2016 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأحد، تسجيل 2016 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى زيادة يومية منذ شهور، ضمن 7867 إصابة جديدة على نطاق البلاد، لتبلغ الحصيلة مليونا و151438 حالة.

وارتفع مجموع الوفيات بكوفيد-19 في روسيا، إلى 20324 بتسجيل 99 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي، بحسب ما جاء في التحديث اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

ومع تعافي 3068 شخصا خلال آخر 24 ساعة، وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 943215، لتبقى هناك 187896 حالة نشطة.

وزاد عدد الوفيات في موسكو، بواقع 18 حالة وبلغ 5164، بينما تماثل للشفاء 1126 مريضا، ليصبح مجموع المتعافين في المدينة 245132 من أصل 285776 مصابا تم تسجيلهم منذ بداية تفشي الوباء.