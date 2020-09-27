بتكلفة 23 مليون جنيه.. رفع كفاءة الكهرباء بقرى ومدن كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمراكز وقرى ومدن المحافظة، تحت إشراف المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار ومواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم رفع سلاسل قدرات المحولات بقطاع الكهرباء لاستيعاب الأحمال لـ 12 محول قدرة 500 ك. ف. أ بمنطقتي بدر والمزرعة بمدينة بيلا بتكلفة مالية 770 ألف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط لمغذى صندلا بـ 16كم موصلات بقرى غرب كفر الشيخ بتكلفة مالية مليون و218 ألف جنيه، وإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط لمغذى محلة القصب بـ 4 كم موصلات بقرى غرب كفر الشيخ بتكلفة مالية 254 ألف جنيه.





وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما تم تجديد مغذى أريمون بقرى غرب كفر الشيخ بتكلفة مالية 294 ألف جنيه، وإحلال وتجديد مغذى محلة موسى بقرى غرب كفر الشيخ بـ 7 كم موصلات بتكلفة مالية 437 ألف جنيه، وإحلال وتجديد مغذيات عمومي "1،3،4،7 " بـ 7كم موصلات لرفع كفاءة لوحة توزيع مدينة كفر الشيخ بتكلفة مالية 5 مليون و722 ألف جنيه، وإحلال وتجديد مغذيات عمومي " 12، 13، 14 " بـ 1،8كم موصلات لرفع كفاءة لوحة توزيع سخا الجديدة بمدينة كفر الشيخ بتكلفة مالية مليون و458 ألف جنيه.





وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم إحلال وتجديد جزء من مغذى شعلان من محول المعدية حتى أخر المغذى بـ 14كم موصلات بمدينة بلطيم بتكلفة مالية 613 ألف جنيه، وإحلال وتجديد مغذى أبو بدوى بـ 12كم موصلات و705م كابلات بمدينة بيلا بتكلفة مالية مليون و244 الف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد مغذى سنديون بـ 5كم كابلات و6 عمود وبرج بمدينة فوه بتكلفة مالية 4 مليون و800 ألف جنيه.





وكذلك إحلال وتجديد لتقسيم مغذى الوزارية رقم "1 " بـ 6 كم موصلات بـ 24عامود وبرج بقرى شرق كفر الشيخ بتكلفة مالية 4مليون و769 الف جنيه، كذا إنشاء مغذي جديد للربط مع الشيخ مبارك بـ 2كم كابلات بمدينة برج البرلس بتكلفة مالية 2 مليون و185 الف جنيه، ليبلغ إجمالي إنجازات الأعمال 23 مليونا و755 ألف جنيه.



