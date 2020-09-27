مهرجان "ولاد الايه" يقترب من الـ 2 مليون مشاهدة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:10 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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حقق مهرجان "ولاد الايه"، للمطربوا المهرجانات الشعبية أحمد الفيلو، سعودي، حوده ناصر ، نجاحاً كبيراً منذ طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، فتخطى المهرجان المليون مشاهدة .


يعد مهرجان "ولاد الايه"، غناء فيلو وسعودي و حوده ناصر ، وهو من كلمات جوده ناصر ، وسوشيال ميديا سامو الارهابي وعلي تيتو


طرح نجم المهرجانات الشعبي أحمد الفيلو سابقا أغنية "ساحب سحابة"، بالتعاون مع أبو ليلة، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"وحقق المهرجان، أكثر من 178 ألف مشاهدة.


يذكر أن مهرجان "ساحب سحابة"، من كلمات حودة ماليلي، وتوزيع الفيلو، وتضم الأغنية بعض الكلمات منها: "خصم عور دور كسر، أي حكاية اضرب على أخصامك طلقة، وتدخل في جناية، لو حملي اقفشني يا خصمي، ووريني جناية".

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