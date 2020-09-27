مهرجان "اضربت بكيف وخمرا" يتخطى حاجز المليون مشاهدة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:05 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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حقق مهرجان "اضربت بكيف وخمرا " للمطربوا المهرجانات الشعبية أحمد الفيلو، ومسلم، زياد وائل ومصطفى مجدي ، نجاحاً كبيراً منذ طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، فحصل المهرجان على نسب مشاهدة عالية فتخطى المليون مشاهدة .


يعد مهرجان "اضربت بكيف وخمرا " غناء فيلو ومسلم و زياد وائل ومصطفى مجدي ، وهو من كلمات الشاعر الفاجر، وتوزيع كيمو الديب ، وسوشيال ميديا سامو الارهابي


طرح نجم المهرجانات الشعبي أحمد الفيلو سابقا أغنية "ساحب سحابة"، بالتعاون مع أبو ليلة، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"وحقق المهرجان، أكثر من 178 ألف مشاهدة.


يذكر أن مهرجان "ساحب سحابة"، من كلمات حودة ماليلي، وتوزيع الفيلو، وتضم الأغنية بعض الكلمات منها: "خصم عور دور كسر، أي حكاية اضرب على أخصامك طلقة، وتدخل في جناية، لو حملي اقفشني يا خصمي، ووريني جناية".

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