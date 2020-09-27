السيسي: طالبت بتوسعة الطريق الدائري بنهاية 2020 لراحة المواطنين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التصور الذي تضعه الدولة للتطوير متكامل، ولا يركز فقط على شرق القاهرة، منوها بأنه جاري توسعة الطريق الدائري، وإضافة ما قرب من 100 كيلو.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، اليوم الأحد، إلى أنه لو هناك فرصة لإيجاد أرض لاستخدامها في توسعة الطريق كان سيتم استخدامها، معلقا: "كنا هنوسع أكتر"، لافتا إلى أنه طالب بالانتهاء من توسعة الطريق بنهاية 2020 لتحقيق الراحة للمواطنين.





ويشهد الرئس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد.. وفيما يلى أبرز المعلومات حول المشروع وأهميته:





- بلغت تكلفة استثمارات مشروع التكسير الهيدروجينى بمسطرد نحو 3.4 مليار دولار.

- المجمع تم الانتهاء من تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص.

- المشروع تعمل وحداته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.

- تتنوع منتجات المشروع كالبنزين عالي الأوكتين والسولار بمواصفات الجودة الأوروبية Euro 5 والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتا والفحم وغيرها.





- المجمع الجديد يعد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبرى.

- المشروع يستهدف تأمين احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية.

- يعد مجمع مسطرد نموذجا متميزا لذلك لدوره الهام في تحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية الجودة.

- المشروع يضم وحدات التكسير الهيدروجينى للمازوت والتفحيم والتقطير التفريغي ومعالجة الكبريت ومعالجة وإصلاح النافتا ومعالجة السولار ووحدة انتاج الهيدروجين ووحدة لمعالجة مياه الصرف.