لا شكاوى من امتحانات القراءات للدور الثاني بأزهر الإسكندرية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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تفقد الشيخ خميس محمد، مدير عام العلوم العربية والشرعية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأحد، امتحانات الدور الثاني لشهادات القراءات بمعاهد مجمع سموحة، للاطمئنان على مستوى الامتحان، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية؛ للمحافظة على سلامة الجميع. 
جاء ذلك بمرافقة الشيخ صالح عبدالله مدير الامتحانات، وعصام فوزي مدير التعليم الثانوي، وحنان عبدالمجيد مديرة التعليم النوعي.
شهدت جولة التفقد لجان الامتحان، والاطمئنان على مستوى الامتحان، ومطابقته للمنهج المقرر، وعدم وجود شكوى للطلاب منه، وتوفير المناخ المناسب لأداء الطلاب لامتحانهم، مع منع الغش بكافة الطرق والوسائل، وعدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، وتطهير وتعقيم اللجان قبل دخول الطلاب، والتزام الجميع بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية؛ حتى تخرج الامتحانات بصورة مشرفة تليق بمكانة منطقة الإسكندرية الأزهرية.
لا شكاوى من امتحانات القراءات للدور الثاني بأزهر الإسكندرية
لا شكاوى من امتحانات القراءات للدور الثاني بأزهر الإسكندرية
لا شكاوى من امتحانات القراءات للدور الثاني بأزهر الإسكندرية
لا شكاوى من امتحانات القراءات للدور الثاني بأزهر الإسكندرية
لا شكاوى من امتحانات القراءات للدور الثاني بأزهر الإسكندرية
لا شكاوى من امتحانات القراءات للدور الثاني بأزهر الإسكندرية

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