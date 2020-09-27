برشلونة يتعاقد مع صفقة جديدة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
ديست
ديست
وكالات
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نجح نادي برشلونة الإسباني في التوصل لاتفاق مع نادي أياكس أمستردام الهولندي من أجل ضم الأمريكي سيرجينو ديست مقابل 20 مليون يورو.

اختُتمت المفاوضات بنجاح في وقت متأخر أمس السبت، وسيسافر اللاعب إلى برشلونة غداً الإثنين لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل عقده، وفقا لما ذكرته صحيفة "دي تليغراف" الهولندية.

وبالمثل، افتتحت مجلة فوتبول إنترناسيونال عددها الصادر اليوم بنفس الخبر الذي إذا تم تأكيده سيكون بمثابة فوز لبرشلونة على بايرن ميونخ الذي كان قد قدم العرض الأول للاعب، بل ورفعه عندما دخل البرسا في المنافسة على خدمات الظهير صاحب 19 عاماً، لكن الاقتراح البافاري لم يكن كافياً لأياكس كي يتخلى عن لاعبه.

وتأهل دست بين صفوف الناشئين لأياكس أمستردام، وظهر لأول مرة في الفريق الأول في 2019.

وفي "البلاوغرانا"، سيحل دست محل البرتغالي نيلسون سيميدو، الذي وقع منذ أيام قليلة مع وولفرهامتون واندرارز الإنجليزي، مقابل حوالي 30 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين متغيرات.

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