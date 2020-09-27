بعد رصد فساد مالي.. "التعليم" تسند مدرسة مدينتي لشركة أخرى

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
ريم محمود
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إسناد إدارة مدرسة مدينتي المتكاملة المتميزة للغات، ومدرسة الغردقة الدولية بالبحر الأحمر إلى شركة "إميرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس"، بدلًا من شركة "ايدكس".

جاء ذلك القرار بعد رصد العديد من المخالفات المالية للشركة التابعة لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وكذلك عرض مدير شركة الإدارة السابقة رشوة مالية قدرها 2 مليون جنيه على هشام جعفر مدير عام الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم مقابل حفظ ملفات فساد مالي تخص الشركة.

وكان مدير عام الشئون القانونية بالوزارة، قد تقدم ببلاغ للرقابة الإدارية فور تلقيه عرضًا بالرشوة مقابل تسوية مخالفات الشركة المذكورة وإنهاء التحقيقات التي تتم حول مخالفاتها المالية والإدارية، وتم التنسيق مع الجهات الرقابية، وتم ضبط المتهم "رئيس شركة الإدارة السابقة" متلبس أثناء تقديم الرشوة.

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