تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:56 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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إستهلت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي للمؤشرات  إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.32% خاسراً 17.820 نقطة ليصل إلى مستوى 5590.93 نقطة، ونزل مؤشر السوق الأول بنسبة 0.43% خاسراً 26.490 نقطة ليصل إلى مستوى 6193.21 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01% خاسراً 0.180 نقطة ليصل إلى مستوى 4391.21 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.01% خاسراً 0.080 نقطة ليصل إلى مستوى 4447.77 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 218.7 مليون سهم بقيمة 28.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7278 صفقة.


 وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها البنوك بنسبة 0.52%، أعقبه قطاعي السلع الاستهلاكية والعقار بنسبة 0.40%، تلاه قطاع المنافع بنسبة 0.30%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.28%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.22%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.13%.
 
وجاء سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.80%، يليه سهم الشركة الأولى للاستثمار بنسبة 8.31%، ثم سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل بنسبة 7.54%، فيما تصدر سهم شركة مراكز التجارة العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 6.15% يليه سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 5.71%، ثم سهم شركة سنرجي القابضة بنسبة 4.92%.

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