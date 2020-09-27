تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات





إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي للمؤشرات إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.32% خاسراً 17.820 نقطة ليصل إلى مستوى 5590.93 نقطة، ونزل مؤشر السوق الأول بنسبة 0.43% خاسراً 26.490 نقطة ليصل إلى مستوى 6193.21 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01% خاسراً 0.180 نقطة ليصل إلى مستوى 4391.21 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.01% خاسراً 0.080 نقطة ليصل إلى مستوى 4447.77 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 218.7 مليون سهم بقيمة 28.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7278 صفقة.









وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها البنوك بنسبة 0.52%، أعقبه قطاعي السلع الاستهلاكية والعقار بنسبة 0.40%، تلاه قطاع المنافع بنسبة 0.30%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.28%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.22%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.13%.