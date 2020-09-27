مصرع شاب في حادث مروري بقنا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:56 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، منذ قليل، في انقلاب دراجة بخارية، على طريق نجع سندل بقوص جنوبي محافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا يفيد مصرع أكرم عبد الجواد أحمد، 19عاما، اثناء نقله للمستشفى في انقلاب دراجة بخارية، بطريق نجع سندل بقوص.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

وأحبطت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، شمالي محافظة قنا، مخطط تشكيل عصابي لسرقة سيارتين بقرية بركة النموذجية، بنجع حمادي. 

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارا، يفيد تمكن وحدة نقطة بركة الأمنية بالتنسيق مع الأهالي، من ضبط "محمد. ا.م"، و"هاني. ق.م"، مسجلين خطر سرقة سيارات، ومقيمان قنا، لقيامهما بسرقة سيارتين، بقرية بركة النموذجية بنجع حمادي. 

ودللت التحريات الامنية، أن المتهمين قاما بالتسلل إلى القرية ليلا ومحاولة سرقة سيارتين ملاكي ونقل، وقامت القوة الأمنية بنقطة شرطة بركة بمطاردتهما، وتمكنت بمعاونة الأهالي من ضبطهما، وإعادة السيارتين.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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