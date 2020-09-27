البورصة المصرية توقف التداول علي أسهم 23 شركات لتجاوزها النسب المقررة
الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:50 ص
نيفين سمير
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أوقفت البورصة المصرية التداول على أسهم 23 شركة، لمدة 10 دقائق وذلك بسبب تجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.
وأوضحت البورصة المصرية أن هذه الشركات هي العربية للمحابس، المصرية للدواجن، الدولية للمحاصيل الزراعية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الألومنيوم العربية، التعمير والاستشارات الهندسية، مصر للفنادق، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، القلعة للاستشارات المالية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، اودن للاستثمارت المالية، سماد مصر (ايجيفرت).
كما أـوقفت البورصة المصرية التداول علي كلا من سهم النيل للادوية والصناعات الكيماوية ، ريكاب للاستثمارات المالية ، الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، الملتقي العربي للاستثمارات ، القاهرة للزيوت والصابون .
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