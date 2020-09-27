مجانا .. إستخراج 1000 بطاقة رقم قومي للسيدات بكفر الشيخ

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:54 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يتابع عن كثب مشروع "بطاقتك حقوقك" للفرع المجلس القومي للمرأةبكفر الشيخ، بإشراف الدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ.

حيث تمكن فرع المجلس من استخراج 1000 بطاقة رقم قومي مجانًا للسيدات المستحقات، تحت رعاية محافظ كفر الشيخ،والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وتمكن فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ مؤخرا بالتعاون مع الجهات المعنية من تصوير 282 سيدة بقريتي الشهابية والشيخ مبارك التابعتين لمركز البرلس.

بالإضافة إلى تصوير 160 سيدة بقرية صراوة التابعة لمركز قلين، لتمتد مظلة المجلس للمرأة المعيلة والسيدات الأكثر احتياجا والفتيات، لمساعدتهن في استخراج بطاقات الرقم القومي لهن دون عناء أو تكلف

وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 843 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 94374 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 111 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 102736 حالة من ضمنهم 94374 حالة تم شفاؤها، و5869 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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