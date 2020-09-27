تلاوة القرآن في مستهل افتتاح السيسي لمجمع التكسير الهيدروجيني

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:06 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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استهلت فعاليات افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، بحضور الرئس عبدالفتاح السيسي، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارىء الشيخ شريف السيد خليل.

ويشهد الرئس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد.. وفيما يلى أبرز المعلومات حول المشروع وأهميته:

- بلغت تكلفة استثمارات مشروع التكسير الهيدروجينى بمسطرد نحو 3.4 مليار دولار.
- المجمع تم الانتهاء من تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص.
- المشروع تعمل وحداته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.
- تتنوع منتجات المشروع كالبنزين عالي الأوكتين والسولار بمواصفات الجودة الأوروبية Euro 5 والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتا والفحم وغيرها.

- المجمع الجديد يعد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبرى.
- المشروع يستهدف تأمين احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية.
- يعد مجمع مسطرد نموذجا متميزا لذلك لدوره الهام في تحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية الجودة.
- المشروع يضم وحدات التكسير الهيدروجينى للمازوت والتفحيم والتقطير التفريغي ومعالجة الكبريت ومعالجة وإصلاح النافتا ومعالجة السولار ووحدة انتاج الهيدروجين ووحدة لمعالجة مياه الصرف.
- يعتمد المجمع في مدخلات إنتاجه على المازوت المنتج من معمل القاهرة للتكرير بمسطرد.

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