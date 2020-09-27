راشفورد غاضب من الحكومة البريطانية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:01 ص
بوابة الفجر
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أكد مهاجم مانشستر يونايتد، ومنتخب إنجلترا، ماركوس راشفورد، أنه يشعر بخيبة أمل نتيجة عدم تجاوب الحكومة البريطانية، بشكل أكبر مع دعوته لتوفير الطعام للأطفال الفقراء.

شكل راشفورد مجموعة عمل تضم بعض أكبر شركات الغذاء لمواجهة نقص الطعام والجوع بين الأطفال، وأرسل في وقت سابق من الشهر الجاري خطاباً مفتوحاً للبرلمان، يطالبه فيه بالمصادقة على ثلاث توصيات للسياسة الاستراتيجية الوطنية للغذاء.

وتشمل التوصيات توسيع نطاق الوجبات المدرسية المجانية للأطفال، الذين تتمتع عائلاتهم بضمان اجتماعي شامل، وتوسيع نطاق التغذية خلال العطلات لجميع الأطفال الذين يتلقون وجبات مدرسية مجانية، وزيادة قيمة البطاقات المجانية للرعاية الصحية.

لكن راشفورد قال إن الرد المكتوب الذي ورد من وزير الدولة للشؤون التربوية جافين وليامسون، لم يتضمن سوى السياسات الحكومية الحالية الخاصة بالأطفال الفقراء.

وقال راشفورد لهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي عن ذلك: "أشعر بخيبة أمل نتيجة ضعف الاستجابة لدعوتي خلال الأسابيع الأخيرة، والتي تهدف إلى حماية العنصر الأكثر ضعفاً، ومستقبل هذه البلاد".

وأضاف: "لم أحصل على نفس التعليم الذي تلقاه السياسيون، ولم أزعم يوماً أنني أملك كل الإجابات، لكني أملك صوتاً، وسوف أستغله باستمرار من أجل الملايين الذين لا يسمع أحد أصواتهم".

وتلقى راشفورد (22 عاماً) إشادة واسعة بعد نجاح حملته لتوفير الوجبات الغذائية المدرسية للأطفال خلال العطلة الصيفية في بريطانيا، مشيراً إلى أنها كانت مصدر دعم له في طفولته.

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