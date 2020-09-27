روسيا تطعم أكثر من 3 آلاف شخص بلقاح ضد كورونا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الصحية الروسية، تطعيم أكثر من 3 آلاف شخص من سكان موسكو باللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

 

وفي حديث تلفزيوني، قال عمدة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين: "لقد تم بالفعل تطعيم أكثر من 3 آلاف متطوع باللقاح ضد فيروس كورونا. وحتى الآن لا يعاني أي منهم من أية مشاكل صحية، وهم يشعرون بأنفسهم بشكل جيد. لقد خضعت بنفسي لعملية التطعيم هذه، وكما ترون لم يحدث لي أي مكروه، على الرغم من مرور عدة أشهر".

 

وقد بدأت موسكو، في وقت سابق، عمليات الفحص الطبي للأشخاص الأوائل الراغبين في التطعيم ضد فيروس كورونا، والذين تقدموا بطلبات للمشاركة في اختبار اللقاح.

 

وبحسب نتائج الفحص الطبي، يختار الأطباء المرشحين، الذين لا توجد لديهم أية موانع للتطعيم. وسيراقب الأطباء، الحالة الصحية للذين تلقوا اللقاح، وسيتم ذلك عن طريق الهاتف أو من خلال تطبيق خاص للهاتف المحمول أو باستخدام تقنيات التطبيب عن بعد. في حالة وجود أي تعقيدات صحية يمكن إبلاغ الطبيب بذلك.

 

ويجرى التطعيم على مرحلتين. في المرحلة الأولى، يتم حقن المكون الأول من اللقاح، وبعد 21 يوما يتم حقن المكون الثاني. وهذا التطعيم مجاني.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح ضد كورونا كورونا روسيا تطيعم

أخبار تهمك

تأجيل مراسم دفن المنتصر بالله لهذا السبب

منذ حوالي 10 ساعة

دجيكو معروض على برشلونة لخلافة سواريز

منذ 38 دقيقة

موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدورى المصرى الممتاز

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الأهلي يكشف حجم إصابة رامي ربيعة

منذ حوالي 11 ساعة

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. حقيقة عودة طارق سليمان إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يجهز للتعاقد مع بديل شريف إكرامي

منذ أقل من ساعتين

رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

نجم برشلونة يرفض الرحيل

منذ ساعة و 9 دقيقة

مدرب الأهلي السابق يفجرها: هناك أصوات خارج الأهلي تطالب بعدم عودتي مرة أخرى

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

أخر تطورات صفقة انتقال كريم طارق إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يرفض تمديد إعارة نجمه

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

منذ يومين

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

منذ 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

اختبار لقاح ضد فيروس كورونا على متطوعين بروسيا

سر لقاح سولك.. كل ما تريد معرفته عن حملة تطعيم شلل الأطفال

روسيا: 20 دولة طلبت لقاح "سبوتنيك" المضاد لكورونا

توجيه هام من الصحة العالمية بشأن إعلان روسيا التوصل للقاح ضد كورونا

موعد إنتاج الكمية الأولى من اللقاح الروسي لفيروس كورونا

روسيا تكشف عن خطة لإنتاج أكثر من 6 ملايين لقاح لكورونا شهريا

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:30 ص

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

الأهلي يجهز للتعاقد مع بديل شريف إكرامي

08:30 ص

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

04:31 م

الأهلي يرفض تمديد إعارة نجمه

08:59 ص

مدرب الأهلي السابق يفجرها: هناك أصوات خارج الأهلي تطالب بعدم عودتي مرة أخرى

04:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»