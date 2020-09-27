الفجر الرياضي كورة عربية الفجر الرياضي الشباب يعلن تعاقده مع البرتغالي فابيو مارتينز الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:00 ص Advertisements Advertisements أعلن نادي الشباب السعودي اليوم السبت، تعاقده مع اللاعب البرتغالي فابيو مارتينز لمدة عام واحد، على سبيل الإعارة، من سبورتنغ براعا، دون الكشف عن قيمة التعاقد.وذكر نادي الشباب السعودي في بيان اليوم السبت أن "إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان وقعت عقداً مع الجناح البرتغالي فابيو مارتينز لمدة عام واحد على سبيل الإعارة من نادي براجا البرتغالي".وأضاف: "الإدارة تتمنى التوفيق للاعب في تجربته المقبلة مع النادي".ويلعب مارتينز، الذي ولد في البرازيل، مع براجا منذ عام 2015، ولعب الموسم الماضي لنادي فاماليكاو على سبيل الإعارة.وأنهى الشباب الموسم الماضي في الدوري السعودي في المركز السابع.وتعاقد الشباب حتى الآن مع إيفر بانيجا، وجمال باجندوح، علماً أنه سيقوده المدرب البرتغالي بيدرو كايشينيا. أخبار تهمك جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد منذ حوالي 17 ساعة أخر تطورات صفقة انتقال كريم طارق إلى الأهلي منذ حوالي 12 ساعة عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة منذ يومين الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل منذ حوالي 18 ساعة الأهلي يجهز للتعاقد مع بديل شريف إكرامي منذ أقل من ساعتين دجيكو معروض على برشلونة لخلافة سواريز منذ 42 دقيقة الأهلي يرفض تمديد إعارة نجمه منذ ساعة و 14 دقيقة طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي منذ 42 دقيقة نجم برشلونة يرفض الرحيل منذ ساعة و 14 دقيقة تأجيل مراسم دفن المنتصر بالله لهذا السبب منذ حوالي 10 ساعة الأهلي يكشف حجم إصابة رامي ربيعة منذ حوالي 11 ساعة مفاجأة.. حقيقة عودة طارق سليمان إلى الأهلي منذ حوالي 3 ساعات مدرب الأهلي السابق يفجرها: هناك أصوات خارج الأهلي تطالب بعدم عودتي مرة أخرى منذ حوالي 6 ساعات رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا منذ حوالي 12 ساعة موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدورى المصرى الممتاز منذ ساعتين و 17 دقيقة تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي منذ حوالي 16 ساعة