الشباب يعلن تعاقده مع البرتغالي فابيو مارتينز

أعلن نادي الشباب السعودي اليوم السبت، تعاقده مع اللاعب البرتغالي فابيو مارتينز لمدة عام واحد، على سبيل الإعارة، من سبورتنغ براعا، دون الكشف عن قيمة التعاقد.