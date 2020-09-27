الأهلي ينحسب من صفقة مدافع إنبي

الأهلي ينحسب من صفقة مدافع إنبي
الأحد 27/سبتمبر/2020 - 09:57 ص
علي خلاف
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تحدث الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن انسحاب مسؤولي النادي الأهلي من صفقة التعاقد مع أسامة جلال مدافع الفريق الكروي بنادي إنبي البترولي لضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
وأوضح عمر ربيع أن مسؤولي الأهلي قرروا التراجع عن فكرة التعاقد مع أسامة جلال مدافع المنتخب الأوليمبي ونادي إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة النهار، أن تراجع الأهلي جاء بعد نجاح مسؤولي الأحمر، في إنهاء التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام مدافع المنتخب الأوليمبي ونادي وادي دجلة من أجل تدعيم خط دفاع الفريق.
وأتم عمر ربيع ياسين أن تعاقد الأهلي مع بيكهام جاء بعد ظهوره اللاعب بمستوى جيد سواء مع الفراعنة أو فريقه، وكذلك قدرته على اللعب في أكثر من مركز.