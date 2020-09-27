الأهلي ينحسب من صفقة مدافع إنبي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 09:57 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن انسحاب مسؤولي النادي الأهلي من صفقة التعاقد مع أسامة جلال مدافع الفريق الكروي بنادي إنبي البترولي لضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وأوضح عمر ربيع أن مسؤولي الأهلي قرروا التراجع عن فكرة التعاقد مع أسامة جلال مدافع المنتخب الأوليمبي ونادي إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة النهار، أن تراجع الأهلي جاء بعد نجاح مسؤولي الأحمر، في إنهاء التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام مدافع المنتخب الأوليمبي ونادي وادي دجلة من أجل تدعيم خط دفاع الفريق.

وأتم عمر ربيع ياسين أن تعاقد الأهلي مع بيكهام جاء بعد ظهوره اللاعب بمستوى جيد سواء مع الفراعنة أو فريقه، وكذلك قدرته على اللعب في أكثر من مركز.

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