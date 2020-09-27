موقع مصر الرقمية | رابط الدخول وأبرز خدمات المواطنين الحيوية من المنزل (خدمات موقع مصر الرقمية 2020)





أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اطلاق الوزارة موقع مصر الرقمية والذي سيقدم للمواطنين نحو 70 خدمة رقمية، وبذلك تدخل الحكومة المصرية جميع خدماتها الحيوية للمواطنين بشكل الكتروني ليكون أكثر كفاءة ودقة، وتوفيرا للجهد والوقت الذي كان يتكبده المواطنين للحصول على الخدمات.





خدمات موقع مصر الرقمية للمواطنين

يقدم موقع مصر الرقمية، خدمات كثيرة وحيوية للمواطنين ومن شعاره "تستطيع الآن طلب الخدمات الحكومية بكل سهولة ودون مشاوير.





حيث يمكن انجاز المعاملات الحكومية الآن بكل سهولة ويسر من مكان واحد لتوفير الوقت والجهد المبذول والحصول على الخدمة في دقائق معدودة.





فحينما يدخل المواطن على موقع مصر الرقمية يجد فيها جميع الوزارات مجتمعة حيث يجد وزارة التموين ووزارة الداخلية ووزارة النقل كل منهم يؤدي خدماته للمواطنين من خلال ضغطة زر، وفيما يلي نستعرض لاهم خدمات موقع مصر الرقمية.





خدمات موقع مصر الرقمية 2020

أولا: خدمات قطاع التموين حيث يمكن الحصول على الخدمات التالية:





- إصدار بطاقة تموين جديدة.

- إصدار بطاقة بدل فاقد لبطاقة التموين.

- إصدار بدل تالف للبطاقة.

- تفعيل بطاقة التموين.

- فصل اجتماعى.

- ضم أفراد أسرتى.

- نقل من محافظة إلى أخرى.





ثانيا: خدمات قطاع التوثيق وتشمل الخدمات التالية:





- استعلام عن سريان محرر مُميكن.

- تحرير توكيل عام قضايا.

- تحرير توكيل عام رسمى.

- تحرير توكيل رسمى شامل (بنوك – عام).

- تحرير توكيل فى الأمور الزوجية.

- تحرير إقرار بالشطب.

- تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية.

- تحرير إقرار رسمى.

- تحرير إقرار تصحيح محرر موثق.

- اكتب محررك.





ثالثا: خدمات المركبات ويمكن الحصول منها على الخدمات التالية:





- تَظلُّم على مخالفات رخص مركبات.

- سداد المخالفات واستخراج شهادة براءة الذمة أو التظلم).

‫ - تجديد ‬رخصة‬ مركبة).

- بدل فاقد رخصة مركبة .

- رخصة مركبة بدل تالف رخصة مركبة .

- تحرير توثيق عقد بيع مركبة .

- تحرير توكيل بيع مركبة .

- تحرير توكيل إدارة مركبة .

- استعلام عن مخالفات رخصة مركبة.

- التأكد من صحة بيانات مركبة بادارة المرور.





رابعا: خدمات قطاع المحاكم وتشمل تقديم الخدمة التالية:





- إقامة دعوى مدنية تسجيل محامى.





خامسا: خدمات خاصة بقطاع الداخلية وهو "رخصي" والذي يمكن من خلاله الحصول على الخدمات التالية:





- استعلام عن مخالفات رخص القيادة .

- تظلُّم على مخالفات رخص القيادة.

- سداد مخالفات رخص القيادة.

- إصدار بدل تالف رخصة قيادة.

- إصدار بدل فاقد رخصة قيادة.





رابط موقع مصر الرقمية

يمكن الحصول على خدمات متعددة وضرورية للمواطن وذلك من خلال الدخول على رابط موقع مصر الرقمية يمكنك الدخول من هنا ( اضغط هنا ).





التسجيل على موقع مصر الرقمية

بعد دخولك إلى موقع مصر الرقمية يجب عليك انشاء حساب جديد وادخال بياناتك الشخصية بشكل صحيح حتى يمكنك الحصول على الخدمات المقدمة على الموقع



