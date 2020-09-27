



ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020 للقبول بالجامعات والمعاهد باسمك ورقم جلوسك





أعلن الموقع الإلكتروني للتنسيق، الحدود الدنيا للكليات والمعاهد، بالعام الجامعي الجديد 2020 – 2021، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات، لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.





ولمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020 للقبول بالجامعات والمعاهد يمكنك الدخول أو الضغط على الرابط التالي ( اضغط هنا ).





واعتمد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق القبول لطلاب المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد أمس، السبت.





وبدأ مكتب التنسيق في تلقي رغبات طلاب المرحلة الثالثة وقد شملت (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفون عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية، بالإضافة إلي الطلاب الناجحين في الدور الثاني) عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الخميس الموافق 17/9/2020 حتى يوم الثلاثاء الموافق 22/9/2020 ولمدة ستة أيام، وقد تم الانتهاء من عمليات المراجعة وترشيح الطلاب.





أعلن مكتب التنسيق، أنه تم ترشيح 104 آلاف و294 طالبا، ب كليات ومعاهد لطلاب الشعبة العلمة، حيث تم ترشيح 83 ألفا و667 طالبا بالكليات، و 20 ألفا و627 طالبا بالمعاهد، بالعام الجامعي الجديد.





وفي الشعبة الأدبية، تم ترشيح 22 ألفا و92 طالبا بالكليات، و50 ألفا و516 طالبا بالمعاهد، ليكون إجمالي عدد الطلاب الذي تم ترشيحهم للشعبة من كليات ومعاهد 72 ألفا و608 طلاب.





وأعلن مكتب التنسيق، أن إجمالي عدد الطلاب الذي تم ترشيحهم من طلاب المرحلة الثالثة والأخيرة من تنسيق طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد، 176 ألفا و902 طالب.



