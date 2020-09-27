ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020 للقبول بالجامعات والمعاهد باسمك ورقم جلوسك

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 09:35 ص
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020
Advertisements

ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020 للقبول بالجامعات والمعاهد باسمك ورقم جلوسك

أعلن الموقع الإلكتروني للتنسيق، الحدود الدنيا للكليات والمعاهد، بالعام الجامعي الجديد 2020 – 2021، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات، لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

ولمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020 للقبول بالجامعات والمعاهد يمكنك الدخول أو الضغط على الرابط التالي (اضغط هنا).

واعتمد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق القبول لطلاب المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد أمس، السبت.

وبدأ مكتب التنسيق في تلقي رغبات طلاب المرحلة الثالثة وقد شملت (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفون عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية، بالإضافة إلي الطلاب الناجحين في الدور الثاني) عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الخميس الموافق 17/9/2020 حتى يوم الثلاثاء الموافق 22/9/2020 ولمدة ستة أيام، وقد تم الانتهاء من عمليات المراجعة وترشيح الطلاب.

أعلن مكتب التنسيق، أنه تم ترشيح 104 آلاف و294 طالبا، ب كليات ومعاهد لطلاب الشعبة العلمة، حيث تم ترشيح 83 ألفا و667 طالبا بالكليات، و 20 ألفا و627 طالبا بالمعاهد، بالعام الجامعي الجديد.

وفي الشعبة الأدبية، تم ترشيح 22 ألفا و92 طالبا بالكليات، و50 ألفا و516 طالبا بالمعاهد، ليكون إجمالي عدد الطلاب الذي تم ترشيحهم للشعبة من كليات ومعاهد 72 ألفا و608 طلاب.

وأعلن مكتب التنسيق، أن إجمالي عدد الطلاب الذي تم ترشيحهم من طلاب المرحلة الثالثة والأخيرة من تنسيق طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد، 176 ألفا و902 طالب.

ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020 للقبول بالجامعات والمعاهد باسمك ورقم جلوسك

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نتيجه تنسيق المرحله الثالثه نتيجه المرحله الثالثه 2020 نتيجة المرحلة الثالثة تنسيق المرحلة الثالثة 2020 القبول بالجامعات والمعاهد

أخبار تهمك

مفاجأة.. حقيقة عودة طارق سليمان إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أخر تطورات صفقة انتقال كريم طارق إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

نجم برشلونة يرفض الرحيل

منذ ساعة و 13 دقيقة

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 18 ساعة

تأجيل مراسم دفن المنتصر بالله لهذا السبب

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يكشف حجم إصابة رامي ربيعة

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يرفض تمديد إعارة نجمه

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

منذ يومين

رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

منذ 42 دقيقة

موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدورى المصرى الممتاز

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

مدرب الأهلي السابق يفجرها: هناك أصوات خارج الأهلي تطالب بعدم عودتي مرة أخرى

منذ حوالي 6 ساعات

دجيكو معروض على برشلونة لخلافة سواريز

منذ 42 دقيقة

الأهلي يجهز للتعاقد مع بديل شريف إكرامي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تنسيق 2019 .. ننشر رابط تسجيل الرغبات عبر موقع بوابة الحكومة المصرية | خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى 2019

مكتب التنسيق يعلن موعد طباعة بطاقة الترشيح للقبول بالجامعات .. إليك رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019

تسجيل رغبات الثانوية العامة 2019‬‎ عبر موقع التنسيق .. مفاجأة سارة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2019 بشأن كليات الهندسة

tansik .. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية غدا الثلاثاء | تنسيق المرحلة الثالثة عبر لينك بوابة الحكومة فور الإعلان عنه

غدا.. بدء تسجيل رغبات تنسيق طلاب المرحلة الثالثة

تنسيق المرحله الثالثه 2019‬‎ | موقع التنسيق يفتح باب تسجيل الرغبات للطلاب عبر رابط بوابة الحكومة المصرية tansik

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:30 ص

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

الأهلي يجهز للتعاقد مع بديل شريف إكرامي

08:30 ص

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

04:31 م

الأهلي يرفض تمديد إعارة نجمه

08:59 ص

مدرب الأهلي السابق يفجرها: هناك أصوات خارج الأهلي تطالب بعدم عودتي مرة أخرى

04:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»