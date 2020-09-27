قتلى وجرحة بإطلاق نار في ولاية أيوا الأمريكية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 09:37 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات
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أعلنت السلطات الأمريكية، مقتل شخص وإصابة11 آخرين، في إطلاق للرصاص، وقع في مبنى بوسط مدينة واترلو، بولاية أيوا في الولايات المتحدة.

 

ونقلت القنوات التلفزيونية المحلية، عن قائد شرطة المدينة جويل فيتزجيرالد،قوله: "توفي شخص واحد متأثرا بجراحه و11 آخرين أصيبوا بجروح بينهم ثمانية بأعيرة نارية".

 

 وذكر قائد شرطة الولاية الأمريكية، أن أحد المصابين في حالة خطيرة.

 

وأوضح قائد الشرطة، أن سبب إطلاق الرصاص يعود إلى وقوع خلاف ما في المبنى، حيث يتجمع عادة "أعضاء نوادي الدراجات النارية".

 

وأكد فيتزجيرالد، أن التحقيق جار، ويجري تسجيل إفادات العديد من الشهود.

 

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ولاية أيوا الأمريكية قتلى وجرحى اطلاق نار أمريكا

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