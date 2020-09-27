وزير النقل يترأس الجمعية العامة للمجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض

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ترأس الفريق مهندس كامل الوزير الجمعية العامة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ورؤساء الهيئات والشركات المساهمة وأعضاء الجمعية العامة للشركة كذا أعضاء مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض والسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات.





تم خلال الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 والذي أوضح مدى التقدم في معدلات تنفيذ المشروع حيث بلغت نسبة انجاز الأعمال 27.2%. كما تمت المصادقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة والقوائم المالية عن العام المالي الأول والمنتهي في نفس الفترة.



وأكد الوزير خلال الإجتماع على ضرورة تكثيف الأعمال للإنتهاء من المشروع في نهاية عام 2021 ليبدأ التشغيل مطلع عام 2022 وإختيار أحد الشركاء العالميين المتخصصين فى هذا المجال ليعمل مع الشركة المصرية فى إدارة وتشغيل وصيانة المحطة بما يضمن رفع كفاءة العنصر البشرى المصرى من خلال نقل الخبرات والمعرفة بما يحقق النجاح والنمو لهذه التجربة المصرية الجديدة مضيفا أنه متوقع لهذا المشروع أن يوفر أكثر من 1500 فرصة عمل مباشرة و2500 فرصة عمل غير مباشرة.



و عقب الانتهاء من اجتماع الجمعية العامة تفقد الفريق مهندس كامل الوزير موقع المشروع حيث اطمأن على سير الأعمال وتابع آخر التجهيزات والاختبارات لبدء التنفيذ في إنشاء حائط الرصيف الشمالي والمقرر البدء فيه في الأول من أكتوبر 2020 متقدما عن المخطط الزمني بثلاثة أشهر ووجه الوزير بضرورة الالتزام بمعايير الجودة والأمن الصناعي واجراءات السلامة والعمل على سرعة انجاز الأعمال لما يمثله هذا المشروع من أهمية لمجتمع النقل البحري وخلق فرص عمل جديدة مما يعود بالفائدة على اقتصاد مصر القومي.



جدير بالذكر أن تكلفة المشروع الاجمالية تصل الى 7 مليار جنيه مصري وأن هذا المشروع يعتبر تجربة رائدة في مجال النقل البحري بمصر من حيث كونه أول مشروع لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض برؤوس أموال مصرية وبأيادى مصرية تمتد مساحته لأكثر من نصف مليون متر2 وتبلغ أطوال أرصفته حوالى 2500 متر وتصل أعماقها إلى 17.5 متر وهو ما يؤهلها لإستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة وبما يؤهل المحطة لتداول بضائع محواه تقدر 1.5 مليون حاوية وحوالي 2 مليون طن بضائع عامة ومائة ألف سيارة باجمالي طاقة استيعابية تقدر بحوالي 12مليون طن سنة.