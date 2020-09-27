27 نائبا فرنسيا يعلنون معارضتهم دمج تركيا بالاتحاد الأوروبي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
أردوغان
أردوغان
وكالات
Advertisements

أعلن 27 نائبًا فرنسيًا، اليوم الأحد، معارضتهم دمج تركيا بالاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكشف النواب الفرنسيون الـ 27، عن إجراءات تركية تعرض المصالح الأوروبية للخطر.

 

وصلت العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي لمستوى عال من التوتر، وذلك على خلفية قيام أنقرة بإرسال سفن لقبالة سواحل جزيرة قبرص، الدول العضو في الاتحاد، من أجل التنقيب عن النفط والغاز.

 

وإزاء الخطوة التركية، لوحت بروكسل بفرض عقوبات على أنقرة من أجل وقف عمليات التنقيب عن الطاقة التي وصفتها بـ"غير الشرعية"، في المنطقة التي اكتشف فيها، مؤخرًا، كميات هائلة من النفط والغاز الطبيعي وتستند بروكسل في رفض التنقيب التركي عن النفط قبالة سواحل قبرص، إلى كون الأخيرة دولة في الاتحاد الأوروبي، ومعترف بها دوليا، في مقابل وجود جمهورية شمال قبرص، التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

 

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أنها اطلعت على وثيقة مسودة بشأن الإجراءات العقابية الموجهة ضد أنقرة، وتشمل "تعليق المحادثات عالية المستوى الخاصة باتفاقية النقل، وتجميد تمويل خاص بتركيا كان مقررا للعام المقبل".

 

وأقرت إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي حزمة الإجراءات ضد تركيا، على أن يناقشها مجلس الاتحاد الأوروبي من أجل اعتمادها.ويلتقي، الخميس، مبعوثو الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة مشروع الإجراءات، ويمكن تبنيه أو رفضه بنهاية المطاف خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد، المقرر الأسبوع المقبل.وأضاف متخصصون في الشؤون الأوروبية لـموقع" سكاي نيوز عربية"، خطوات أخرى يمكن أن تتخذها بروكسل تجاه أنقرة، مثل إجراءات دبلوماسية تتعلق بالسفارات وإثارة المسألة إعلاميًّا.الخيار التدريجي.

أخبار تهمك

رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

مدرب الأهلي السابق يفجرها: هناك أصوات خارج الأهلي تطالب بعدم عودتي مرة أخرى

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يكشف حجم إصابة رامي ربيعة

منذ حوالي 11 ساعة

نجم برشلونة يرفض الرحيل

منذ ساعة و 13 دقيقة

أخر تطورات صفقة انتقال كريم طارق إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يرفض تمديد إعارة نجمه

منذ ساعة و 13 دقيقة

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 18 ساعة

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

منذ 42 دقيقة

مفاجأة.. حقيقة عودة طارق سليمان إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تأجيل مراسم دفن المنتصر بالله لهذا السبب

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

منذ يومين

دجيكو معروض على برشلونة لخلافة سواريز

منذ 42 دقيقة

موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدورى المصرى الممتاز

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الأهلي يجهز للتعاقد مع بديل شريف إكرامي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:30 ص

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

الأهلي يجهز للتعاقد مع بديل شريف إكرامي

08:30 ص

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

04:31 م

الأهلي يرفض تمديد إعارة نجمه

08:59 ص

مدرب الأهلي السابق يفجرها: هناك أصوات خارج الأهلي تطالب بعدم عودتي مرة أخرى

04:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»