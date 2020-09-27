ريال مدريد يخيب آمال أوباميانج

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:01 ص
ارسنال
ارسنال
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية، عن كواليس تجديد عقد النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مع نادي أرسنال الإنجليزي.

وكان أوباميانج قد رفض تجديد عقده خلال الفترة الماضية مع أرسنال، قبل التوقيع في النهاية على عقد جديد مع الجانرز.

وبحسب شبكة "سبورت ميدياست"، فإن أوباميانج حصل بالفعل على عروض من إنتر ميلان وبرشلونة وباريس سان جيرمان، لكنه كان ينتظر ريال مدريد.

وتابعت الشبكة، أن أوباميانج أخبر المحيطين به أنه لن ينظر إلى العروض المقدمة له، إلا في حاله واحدة وهي تلقى عرض من ريال مدريد.

وأشارت الشبكة، أن مسؤولي ريال مدريد لم يظهروا أي اهتمام بأوباميانج، ما أدى إلى تجديد عقد اللاعب مع أرسنال.

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ريال مدريد رياضة اوباميانج اخبار الرياضة

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