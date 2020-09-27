دجيكو معروض على برشلونة لخلافة سواريز

كشفت تقارير صحفية، عن موقف نادي برشلونة الإسباني من التعاقد مع إدين دجيكو نجم روما، وإدينسون كافاني المهاجم السابق لباريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإنه تم عرض خدمات دجيكو وكافاني، بالفعل على برشلونة، عقب انتقال لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد.





وتابعت الصحيفة، أن برشلونة رفض ضم هذا الثنائي بسبب تقدم الثنائي في السن.





وأشارت الصحيفة، أن ضم كل من دجيكو وكافاني الآن يتعارض مع سياسة إدارة برشلونة، والتي ترغب في تجديد شباب الفريق.





ويرغب برشلونة في التعاقد مع مهاجم خلال الصيف الجاري، ويفضل الهولندي رونالد كومان المدير الفني للعملاق الكتالوني، في التعاقد مع مواطنه ممفيس ديباي لاعب ليون.



