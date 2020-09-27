دجيكو معروض على برشلونة لخلافة سواريز

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 09:30 ص
برشلونة
برشلونة
محمد الدمتناوي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية، عن موقف نادي برشلونة الإسباني من التعاقد مع إدين دجيكو نجم روما، وإدينسون كافاني المهاجم السابق لباريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإنه تم عرض خدمات دجيكو وكافاني، بالفعل على برشلونة، عقب انتقال لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد.

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة رفض ضم هذا الثنائي بسبب تقدم الثنائي في السن.

وأشارت الصحيفة، أن ضم كل من دجيكو وكافاني الآن يتعارض مع سياسة إدارة برشلونة، والتي ترغب في تجديد شباب الفريق.

ويرغب برشلونة في التعاقد مع مهاجم خلال الصيف الجاري، ويفضل الهولندي رونالد كومان المدير الفني للعملاق الكتالوني، في التعاقد مع مواطنه ممفيس ديباي لاعب ليون.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة دجيكو برشلونة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الأهلي يكشف حجم إصابة رامي ربيعة

منذ حوالي 11 ساعة

أخر تطورات صفقة انتقال كريم طارق إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

دجيكو معروض على برشلونة لخلافة سواريز

منذ 40 دقيقة

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

منذ 40 دقيقة

نجم برشلونة يرفض الرحيل

منذ ساعة و 11 دقيقة

رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

مدرب الأهلي السابق يفجرها: هناك أصوات خارج الأهلي تطالب بعدم عودتي مرة أخرى

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يرفض تمديد إعارة نجمه

منذ ساعة و 11 دقيقة

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يجهز للتعاقد مع بديل شريف إكرامي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 18 ساعة

تأجيل مراسم دفن المنتصر بالله لهذا السبب

منذ حوالي 10 ساعة

موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدورى المصرى الممتاز

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مفاجأة.. حقيقة عودة طارق سليمان إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

منذ يومين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:30 ص

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

الأهلي يجهز للتعاقد مع بديل شريف إكرامي

08:30 ص

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

04:31 م

الأهلي يرفض تمديد إعارة نجمه

08:59 ص

مدرب الأهلي السابق يفجرها: هناك أصوات خارج الأهلي تطالب بعدم عودتي مرة أخرى

04:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»