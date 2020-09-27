طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 09:30 ص
فايلر
فايلر
أمل الحلفاوي
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يستعد السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للسفر إلى بلاده في إجازة لزيارة أسرته.

ومن المقرر أن يسافر مدرب الأهلي فايلر إلى سويسرا في الفترة ما بين1-4 أكتوبر المقبل، حسب ما طلب المدير الفني.

وطالب فايلر إدارة الأهلي عن طريق وكيله كما أبلغ سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، بالحصول على مكافأته الكاملة عن الفوز بالدوري الممتاز قبل سفره.

لم يكتف فايلر بذلك الطلب وإنما طالب أيضا بالحصول على مكافأته عن التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إذ أكد لإدارة الأهلي أنه لن يسافر دون الحصول على المكافأتين كاملتين.

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