نجم برشلونة يرفض الرحيل

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:59 ص
عثمان ديمبلي
عثمان ديمبلي
غدير أحمد
Advertisements
ارتبط اسم الفرنسي الدولي عثمان ديمبيلي نجم نادي برشلونة، بالرحيل عن صفوف الفريق الكاتالوني، خلال فترةالإنتقالات الصيفية الجارية.

وفي الفترة الأخيرة الماضية أبدت عدة أندية رغبتها بضم ديمبيلي خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ومن أبرزها هذه الأندية هي ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

وبحسب ما ذكرت إذاعة ” كادينا سير ” الإسبانية، فإن عثمان ديمبيلي لاينوي الرحيل عن الفريق، وهو حريص جداً على إثبات نفسه هذا الموسم".

وواصل:" المصدر الى أن ديمبيلي يعتقد بأنه وصل لقمة مستواه البدني، ويبدو أن يتمتع بثقة المدرب رونالد كومان، ولذلك لاينوي ترك برشلونة".

وانضم ديمبيلي إلى النادي الكتالوني قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني في صيف عام 2017 من أجل تعويض رحيل النجم البرازيلي نيمار.

ولكنه قد فشل في تقديم المستويات الفنية المتوقعة منه، وأصبح فريسة لإصابات متكررة غيبته عن الملاعب لفترات طويلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد عثمان ديمبلي اخبار برشلونة

أخبار تهمك

أخر تطورات صفقة انتقال كريم طارق إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدورى المصرى الممتاز

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مفاجأة.. حقيقة عودة طارق سليمان إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

دجيكو معروض على برشلونة لخلافة سواريز

منذ 41 دقيقة

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يجهز للتعاقد مع بديل شريف إكرامي

منذ أقل من ساعتين

رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

تأجيل مراسم دفن المنتصر بالله لهذا السبب

منذ حوالي 10 ساعة

مدرب الأهلي السابق يفجرها: هناك أصوات خارج الأهلي تطالب بعدم عودتي مرة أخرى

منذ حوالي 6 ساعات

نجم برشلونة يرفض الرحيل

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يرفض تمديد إعارة نجمه

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يكشف حجم إصابة رامي ربيعة

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

منذ يومين

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

منذ 41 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:30 ص

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

الأهلي يجهز للتعاقد مع بديل شريف إكرامي

08:30 ص

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

04:31 م

الأهلي يرفض تمديد إعارة نجمه

08:59 ص

مدرب الأهلي السابق يفجرها: هناك أصوات خارج الأهلي تطالب بعدم عودتي مرة أخرى

04:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»