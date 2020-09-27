برشلونة يتحدى فياريال و"إيمري" في الظهور الرسمي لـ"كومان"

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:27 ص
برشلونة
برشلونة
وكالات
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يستهل فريق برشلونة موسمه الجديد 2020-2021 من مسابقة الدوري الإسباني في الساعة التاسعة مساء اليوم عندما يستقبل فياريال بملعبه "كامب نو"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني.

 

لم يخض البارسا أول جولتين، وتم تأجيلهما له نتيجة لتأخر موسمه الماضي، حيث لعب حتى منتصف أغسطس نظراً لمشاركته في دوري أبطال أوروبا بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

 

وستكون هذه المباراة هي المباراة الرسمية الأولى للمدرب الجديد رونالد كومان، حيث يرغب البارسا في ثوبه الجديد أن يحصد خلال تلك المباراة نتيجة إيجابية، يبدأ بها ثورته الكبيرة في كاتالونيا بصورة مثالية.

 

وتتجه الأنظار خلال تلك المباراة نحو ليونيل ميسي، بعد أن قرر النجم الأرجنتيني للبارسا البقاء حتى لا يقف في المحاكم أمام برشلونة، وسيتعين عليه إثبات ولائه للبارسا بتقديم نفس الأداء الذي اعتاد الجماهير عليه، رغم الأزمة الكبيرة التي حدثت بينه وبين إدارة البارسا مؤخراً.

 

واستعد برشلونة جيداً للموسم مع المدير الفني الجديد رونالد كومان، حيث جلب العديد من الصفقات القوية، على غرار ميراليم بيانيتش، وفرانشيسكو ترينكاو التي سيستفيد منهما الفريق، ويعمل على تطوير اللاعبين للظهور بثوب جديد.

 

في المقابل، فياريال الذي استقدم أوناي إيمري لقيادته إلى الأمجاد هذا الموسم، تمكن من جمع أربع نقاط في أول جولتين، بالتعادل مع هويسكا 1-1، ثم الفوز على إيبار 2-1.

 

ويعلم فياريال قوة الخصم وانتفاضته التي ستكون في البداية، ولكن سيقاتل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، أملاً بأن يلحق الخسارة الأولى لبرشلونة ببداية موسمه.

ومن المتوقع أن يدخل برشلونة المباراة بتشكيل مكون من نيتو في حراسة المرمى، ودفاع بقيادة لينغليت، بيكيه، روبرتو، وألبا، وفي منتصف الملعب دي يونج، بوسكيتس، وكوتينيو، وفي الأمام ليونيل ميسي، أنسو فاتي، وأنطوان جريزمان.

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