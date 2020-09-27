طقس الأحد.. حار على القاهرة ورياح نشطة في جنوب سيناء

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:27 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الأحد، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس حارًا على القاهرة والوجه البحري ومعتدلًا على السواحل الشمالية.
وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس حارًا في جنوب سيناء مع رياح نشطة، وأن يكون الطقس حارًا في شمال الصعيد وشديد الحرارة في جنوب الصعيد.
وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:
القاهرة العظمى 34 والصغرى 24
الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24
مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 23
بورسعيد العظمى 30 والصغرى 24
دمياط العظمى 30 والصغرى 25
الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 22
السويس العظمى 34 والصغرى 24
العريش العظمى 31 والصغرى 23
طابا العظمى 33 والصغرى 26
سانت كاترين العظمى 29 والصغرى 16
شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 27
الغردقة العظمى 36 والصغرى 26
الفيوم العظمى 35 والصغرى 24
بني سويف العظمى 35 والصغرى 24
المنيا العظمى 36 والصغرى 24
أسيوط العظمى 36 والصغرى 23

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

طقس الأحد نهارًا:

شبورة مائية صباحًا، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.

شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

طقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة.

طقس شديد الحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الأحد ليلًا:

طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

طقس لطيف على السواحل الشمالية.

طقس لطيف على شمال الصعيد.

طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:

نشاط رياح على جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

الوصف الفني لخرائط الطقس:

يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

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